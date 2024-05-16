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Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії

Катерина Іванова
glavcom.ua
Радник Шмигаля повідомив, скільки будуть тривати нинішні відключення електроенергії
Радник прем'єр-міністра: Зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит
фото з відкритих джерел

Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Таку думку висловив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає Укрінформ.

«Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня. У серпні-вересні очікую незначне покращення в силу різного набору факторів», – сказав Бойко.

За його словами, у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів, а в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

«Якщо говорити про травень, то ці обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода», – наголосив Бойко.

Радник прем'єр-міністра пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й в енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії. Тому з метою втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів.

Бойко підсумував, що зима буде «невідворотньо важкою» і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає. Він додав, що уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.

До слова, гендиректор Yasno повідомив про поточний стан в енергетиці. За його словами, ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж розраховували енергетики.

Нагадаємо, відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами. Про це заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Теги: Україна Укренерго населення радник травень погода обмеження

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