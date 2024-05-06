Кияни заборгували майже пів мільярда гривень за електроенергію: кого відключатимуть

Тривале ігнорування оплати за електроенергію може призвести до відключення послуги

Понад 86 тис. столичних абонентів не здійснили жодного платежу у 2024 році

Кияни мають загальний борг перед постачальниками електроенергії у розмірі понад 450 млн грн. Про це повідомляє постачальник Yasno.

«З початку року 86,5 тис. клієнтів Yasno не здійснили жодного платежу», – йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

Внаслідок виникнення значної заборгованості постачальник ініціює відключення боржників. У повідомленні зазначені категорії споживачів, які можуть позбутися електрозабезпечення до погашення боргів.

Кого можуть відключити від електроенергії

Постачальник нагадує, що повідомлення про наявність заборгованості надсилається через viber/смс-повідомлення. Категорія, яка потрапляє у потенційну чергу на відключення – це ті, хто протягом тривалого часу свідомо ігнорують оплату за послуги. Потрапити у список боржників на відключення можна, не виконуючи вимоги:

клієнт жодним чином не реагує на звернення;

клієнт протягом кількох місяців не сплатив жодної гривні.

Для відновлення електропостачання, окрім погашення заборгованості, також необхідно сплатити послугу відключення та підключення. В залежності від технічних особливостей проведення робіт вартість послуги може доходити до 5-6 тис. грн, а термін відновлення електропостачання у містах складає до 3 робочих днів.

Нагадаємо, без перегляду тарифу на електроенергію для населення взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням.Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми наразі ситуація складніша, ніж була після минулої зими. Нардеп каже, що Уряду треба показати людям реальний стан в енергетиці і пояснити, що потрібно приймати кардинальні кроки для вирішення проблем у галузі.

Як повідомлялося, через ракетні удари Україна втратила 7 ГВт теплових і гідроелектростанцій. Наразі ситуація керована, однак вже влітку очікуються відключення світла. За словами Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики, малоймовірно, що Україна без цейтнотів пройде піки споживання в липні-серпні та взимку.