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«Потрібно людям сказати правду». Нардеп пояснив необхідність підвищення тарифу на електроенергію

Дарія Демяник
glavcom.ua
«Потрібно людям сказати правду». Нардеп пояснив необхідність підвищення тарифу на електроенергію
Внаслідок обстрілів енергосистеми наразі ситуація складніша, ніж була після минулої зими
фото: depositphotos.com

Без перегляду тарифу на світло взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням, – Нагорняк

Без перегляду тарифу на електроенергію для населення взимку може бути складна ситуація з енергозабезпеченням. Про це заявив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Він розповів, що внаслідок обстрілів енергосистеми наразі ситуація складніша, ніж була після минулої зими. Нардеп каже, що Уряду треба показати людям реальний стан в енергетиці і пояснити, що потрібно приймати кардинальні кроки для вирішення проблем у галузі.

«Потрібно людям сказати правду. Якщо ми не приймемо якихось кардинальних рішень, то ми взимку матимемо з 24 годин на добу матимемо 12 або 18 годин тільки світло, тому що у нас буде надскладна ситуація і величезний дефіцит», – сказав Нагорняк озвучуючи свої прогнози щодо можливого перегляду тарифу на електроенергію.

Він пояснив, що державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго» покривають різницю між ринковою вартістю електроенергії та пільговим тарифом для населення. Фактично це коштує «Енергоатому» біля 100 млрд грн на рік, а «Укргідроенерго» – 25 млрд грн.

«Зараз ми надавати (постачати електроенергію – ред.) по пільговому тарифу для населення, на жаль, не можемо. І потрібно було це рішення (перегляд тарифу для населення – ред.) приймати раніше у квітні місяці, і говорити з людьми відверто, що нам потрібно терміново проводити ремонтну кампанію», – наголосив нардеп.

Раніше заступник міністра енергетики Микола Колісник заявляв, що завдяки минулорічному перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів українська енергосистема отримала 3 ГВт потужностей.

Читайте також: Тариф на світло моє покривати всі витрати державних «Енергоатома» та «Укргідроенерго», – Міненерго
Теги: енергетика електроенергія Енергоатом Україна Укргідроенерго населення

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