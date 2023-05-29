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Глава НАТО закликає Косово послабити напруженість у відносинах із Сербією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава НАТО закликає Косово послабити напруженість у відносинах із Сербією
косовські спецназ поліції охороняє муніципальні установи в Звечані
фото: Reuters

Серби, які становлять більшість населення північного регіону Косова, не приймають декларацію про незалежність від Сербії

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу, Єнс Столтенберг, закликав Косово, що має частковий статус визнання, зменшити напруженість у відносинах з Сербією після конфліктів між косовською поліцією та протестувальниками, які виступають проти призначення албанських мерів на етнічно сербських територіях. Про це повідомляє Reuters.

Столтенберг, норвезький генеральний секретар Трансатлантичного військового альянсу, сказав, що він розмовляв з головним представником Європейського Союзу із закордонних справ Жозепом Борреллем про Косово та про те, що Приштина та Белград повинні брати участь у діалозі під керівництвом ЄС.

«Приштина має прагнути до деескалації і не чинити односторонніх, дестабілізуючих кроків», – написав Столтенберг у Twitter.

Серби, які становлять більшість населення північного регіону Косова, не приймають декларацію про незалежність від Сербії, зроблену в 2008 році, і все ще вважають Белград своєю столицею через два десятиліття після закінчення війни в 1999 році.

Етнічні албанці складають понад 90% населення Косова в цілому.

Серби відмовилися брати участь у місцевих виборах у квітні, а албанські кандидати виграли всі чотири муніципалітети з явкою 3,5%.

Місцеві серби за підтримки Белграда заявили, що не приймуть мерів і що вони їх не представляють.

У п'ятницю, 26 травня трьох з чотирьох мерів супроводжували до їхніх офісів поліцейські, яких було закидано камінням. Поліція відповіла сльозогінним газом та водометами, щоб розігнати протестувальників.

У неділю, 28 травня офіси мерів все ще охороняли озброєні до зубів поліцейські на броньованих машинах.

У спільній заяві посольств США, Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії, відомих як група Квінт, і офісу ЄС у Приштині застерегли Косово від будь-яких інших заходів для примусового доступу до будівель муніципалітету.

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Теги: поліція Єнс Столтенберг Косово Сербія незалежність

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