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Росіяни накрили «Градами» Донеччину: є пораненні та вбиті (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни накрили «Градами» Донеччину: є пораненні та вбиті (фото)
Обстрілів зазнали 18 населених пунктів Донеччини
фото: пресслужба поліції

Поліція зібрала докази воєнних злочинів військових РФ

Російські загарбники обстріляли Донеччину з авіації. Унаслідок атаки є убиті та поранені. Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Як зазначається, росіяни били «Градами», «Ураганами» та БПЛА.  «Окупанти знову нанесли удари по мирному населенню Донеччини авіацією, «Градами», «Ураганами», БПЛА, артилерією – є вбиті та поранені. Протягом минулої доби обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів військових РФ», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, кількість загиблих через російський обстріл Херсона 3 травня зросла до 23 людей. Зазначається, що один із двох загиблих чоловіків – головний лікар відділення однієї з лікарень, яка рятувала життя постраждалих через російську агресію. Очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу.

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Теги: окупанти обстріл поліція росіяни Донеччина війна

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