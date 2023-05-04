Росіяни накрили «Градами» Донеччину: є пораненні та вбиті (фото)
Поліція зібрала докази воєнних злочинів військових РФ
Російські загарбники обстріляли Донеччину з авіації. Унаслідок атаки є убиті та поранені. Про це повідомляє пресслужба МВС України.
Як зазначається, росіяни били «Градами», «Ураганами» та БПЛА. «Окупанти знову нанесли удари по мирному населенню Донеччини авіацією, «Градами», «Ураганами», БПЛА, артилерією – є вбиті та поранені. Протягом минулої доби обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Поліція зібрала докази воєнних злочинів військових РФ», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, кількість загиблих через російський обстріл Херсона 3 травня зросла до 23 людей. Зазначається, що один із двох загиблих чоловіків – головний лікар відділення однієї з лікарень, яка рятувала життя постраждалих через російську агресію. Очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в області оголошено триденну жалобу.
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