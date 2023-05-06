Чому Путін більше не почуватиме себе у безпеці
Навколо місць проживання бункерного вождя стається все більше пожеж та вибухів
Окрім імітації атаки на Кремль та візуалізації загрози для аквадискотеки є ще один конспірологічний епізод.
Днями у м. Валдай (Новгородська область) горів військкомат. Горів несильно, міг би горіти і краще (відео цієї пожежі активно ширилось мережею). Офіційна версія – коротке замикання в дерев'яній прибудові, з якої вогонь й перекинувся.
Повірити, що в період активної фонової мобілізації причиною займання стало коротке замикання у прибудові – складно.
У Новгородській області трагічна ситуація з демографією і без війни. При цьому з початку року кількість похованих солдатів вже втричі більша, ніж за весь минулий рік. Тому самозаймання військкомату від наелектризованої обстановки цілком реалістичне.
Впевнений – у самому Валдаї чимало людей шкодує, що військкомат не згорів дощенту.
Але цікаве інше. Сам Валдай – це дірка у мальовничому місці. По інший бік Валдайського озера є одна з офіційних резиденцій президента РФ. З якої напевно було чудово видно дим від військкомату, що горить.
Така концентрація негативу в прив'язці до місць проживання бункерного вождя рано чи пізно перейде в якість.
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