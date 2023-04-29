Після вибухів у Севастополі на Кримському мосту – затори

Налякані окупанти почали тікати до Росії

У тимчасово захопленому Криму 29 квітня пролунали вибухи. В Севастополі спалахнула нафтобаза. Після інциденту налякані окупанти почали тікати до Росії. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

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Так, перед Керченським мостом утворився величезний затор на виїзд з Криму. Дехто навіть повиходив з авто чекати на вулиці своєї черги поїхати до РФ.

Крім того, після вибухів з Криму вилетів російський урядовий борт Ту-204-300. Про це свідчать дані порталу Flightradar. Однак напрямок, куди він летить, не вказується.

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Як зазначає видання «Крым.Реалии», спеціальний льотний загін «Россия» – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадовців РФ та інших важливих осіб спецслужб Росії або ЗС РФ, підпорядковане Управлінню справами президента РФ.

Нагадаємо, 29 квітня близько 5 години ранку виникла пожежа на нафтобазі у Севастополі. Окупаційна влада заявила, що нафтобазу атакував безпілотник ЗСУ.

Пожежі присвоєно четвертий рівень – найскладніший із усіх можливих.

Развожаєв заявив, що пожежу на паливних резервуарах планують загасити до 18:00.

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Територію нафтобази в окупованому Севастополі перевірять на наявність вибухівки.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.

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