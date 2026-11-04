Киянин підірвав гранату в під’їзді багатоповерхівки у Святошинському районі

Близько опів на першу ночі до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух в одному з житлових будинків по вулиці Зодчих

Поліцейські затримали чоловіка, який через конфлікт із товаришем підірвав бойову гранату в багатоповерхівці Святошинського району Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення поліції Києва.

«Близько опів на першу ночі до поліції Києва надійшло повідомлення про вибух в одному з житлових будинків по вулиці Зодчих. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції та вибухотехніки столичного главку», – йдеться у повідомленні.

Наслідки вибуху у столичній багатоповерхівці фото: Національна поліція України

Як встановили правоохоронці на місці події, напередодні між 33-річним киянином та його 34-річним товаришем – мешканцем будинку – виникла сварка через борг у 3 тис. грн. Аби змусити боржника швидше повернути кошти, фігурант вночі прийшов до його квартири, дістав з кишені бойову гранату та кинув її під двері.

Внаслідок вибуху було пошкоджено вхідні двері квартири та стіни загального коридору. внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Оперативники спільно з аналітиками сектору кримінального аналізу встановили місцеперебування зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 296 – хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення ушкоджень,

ч. 1 ст. 263 – незаконне придбання, носіння та зберігання бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Максимальне покарання передбачає до семи років ув’язнення.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в укритті гімназії №17 у Бердичеві на Житомирщині спрацював навчально-тренувальний боєприпас, який школярка намагалася розібрати. Ніхто з присутніх не постраждав.

Також у місті Шептицький на Львівщині чоловік під час конфлікту з перехожими підірвав гранату. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей.