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Уламок дрона влучив водієві в серце: деталі атаки РФ біля Чабанів під Києвом (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Уламок дрона влучив водієві в серце: деталі атаки РФ біля Чабанів під Києвом (відео)
Уламок пробив лобове скло автобуса і поцілив у серце водія
фото: ДСНС Києва/Facebook

Ворожий дрон впав на трасі Київ – Одеса між селищами Чабани та Гатне

Унаслідок падіння російського безпілотника на Одеській трасі під Києвом вранці 20 жовтня пошкоджень зазнав пасажирський автобус. Водій транспортного засобу загинув від смертельного поранення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ефір телеканалу «Ми-Україна».

Ворожий дрон впав на трасі Київ – Одеса між селищами Чабани та Гатне у Фастівському районі. Уламок БпЛА пробив лобове скло автобуса. Як повідомив медик, який працював на місці події, уламок поцілив в серце водія.

Розбите лобове скло автобуса
Розбите лобове скло автобуса
фото: ДСНС Києва/Facebook

Поруч із трасою біля місцевого магазину залишилися сліди крові та уламки безпілотника. На проїжджій частині стоять згорілі та понівечені автомобілі.

Очевидець трагедії Андрій, який у момент атаки перебував поруч із трасою, розповів про перші хвилини після удару.

«Після того, як злетіла ракета ППО, через 30 секунд ми побачили, як падає дрон. Я бачив точно двох людей, вони кричали, машину від удару заблокувало», – зазначив чоловік.

Через надзвичайну подію та пожежу рух трасою Київ – Одеса у напрямку столиці наразі обмежений. Поліція спрямовує транспортний потік в об'їзд через село Новосілки.

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Нагадаємо, російські війська 20 жовтня атакували безпілотником автомобілі на трасі Київ – Одеса у Фастівському районі Київської області. Після атаки на автодорозі загорілися автомобілі. Рух транспорту на цій ділянці траси тимчасово обмежено. 

Раніше, 13 серпня, на Київщині збитий шахед упав на проїжджу частину, якою в цей час рухалися автомобілі. Безпілотник спалахнув у повітрі та впав просто перед транспортом, після чого стався вибух і здійнявся густий чорний дим. Водій одного з авто, яке перебувало за кілька метрів від місця падіння, встиг різко змінити напрямок руху та уникнути зіткнення.

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Теги: обстріл Київщина

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