У Києві затримано чоловіка, який залишив дві гранати на сходах ресторану

Правоохоронці встановлюють походження боєприпасів

У Дніпровському районі столиці правоохоронці затримали чоловіка, який кинув куртку із боєприпасами прямо біля закладу харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Днями на перилах східців, що ведуть до одного із ресторанів, перехожі виявили покинуту куртку. Всередині одягу знаходилися два корпуси гранат та запал. На місце негайно прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які знешкодили та вилучили небезпечну знахідку.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку спільно з фахівцями кримінального аналізу встановили особу чоловіка, який залишив боєприпаси. Ним виявився 36-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці затримали фігуранта в процесуальному порядку. Наразі встановлюється походження боєприпасів.

Слідчі Дніпровського управління поліції Києва за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури столиці повідомили порушнику про підозру за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше у Бучанського району правоохоронці повідомили про підозру 36-річному чоловікові, який незаконно зберігав боєприпаси та залишив бойову гранату посеред вулиці. Про небезпечну знахідку на одній із вулиць селища Білогородка правоохоронцям повідомив місцевий житель. Поліцейські з'ясували, що ручну осколкову гранату Ф-1 там покинув 36-річний чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Boєприпас він придбав раніше.