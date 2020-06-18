Жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки в Києві (фото)



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Патрульні вилучили у жінки предмет, схожий на травматичний пістолет Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні затримали порушницю

У середу, 17 червня, вдень на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва сталася стрілянина.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«Патрульні отримали виклик про постріли на вулиці Зої Гайдай. Заявниця стверджувала, що чула декілька пострілів з вулиці, після чого виглянула з вікна та побачила біля під'їзду незнайомку, що крутила на пальці пістолет», - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце, інспектори побачили біля будинку жінку, а поряд з нею відстріляні гільзи.

«Громадянці провели поверхневий огляд, під час якого виявили у неї предмет, схожий на травматичний пістолет, та набої до нього. Жінка не заперечувала причетність до події, повідомила, що зброя їй не належить та дозвільних документів вона не має», - розповіли патрульні.

Вони затримали жінку, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманої.

Як повідомлялося, нещодавно с. Чайки Києво-Святошинського району місцевий мешканець здійснив постріл зі зброї біля житлових будинків в бік перехожих. Вкрай переполохані люди викликали поліцію. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.