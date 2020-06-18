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    Жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки в Києві (фото)

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    Патрульні вилучили у жінки&nbsp;предмет, схожий на травматичний пістолет - Жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки в Києві (фото)
    Патрульні вилучили у жінки предмет, схожий на травматичний пістолет
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні затримали порушницю

    У середу, 17 червня, вдень на вулиці Зої Гайдай в Оболонському районі Києва сталася стрілянина.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    «Патрульні отримали виклик про постріли на вулиці Зої Гайдай. Заявниця стверджувала, що чула декілька пострілів з вулиці, після чого виглянула з вікна та побачила біля під'їзду незнайомку, що крутила на пальці пістолет», - йдеться в повідомленні.

    Прибувши на місце, інспектори побачили біля будинку жінку, а поряд з нею відстріляні гільзи.

    «Громадянці провели поверхневий огляд, під час якого виявили у неї предмет, схожий на травматичний пістолет, та набої до нього. Жінка не заперечувала причетність до події, повідомила, що зброя їй не належить та дозвільних документів вона не має», - розповіли патрульні.

    Вони затримали жінку, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції для подальшого з'ясування обставин та надання правової кваліфікації діям затриманої.

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    Жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки в Києві (фото)
    Жінка влаштувала стрілянину біля багатоповерхівки в Києві (фото)

    Як повідомлялося, нещодавно с. Чайки Києво-Святошинського району місцевий мешканець здійснив постріл зі зброї біля житлових будинків в бік перехожих. Вкрай переполохані люди викликали поліцію. В результаті стрілянини ніхто не постраждав. 

    Національна поліція України Київ зброя жінка стрілянина
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