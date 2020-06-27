На Київщині посилили карантинні заходи



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На Київщині посилили карантинні заходи

У Київській області обмежили роботу кафе до 22 години

У Київській області через зростання кількості хворих на коронавірус вирішили посилити карантинні обмеження.

Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

З 26 червня заборонено:

проведення масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних) у приміщеннях з кількістю учасників більше, ніж 10 осіб;

роботу закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності після 22 години.

Згідно з рішенням, посилюється контроль за дотримання протиепідемічних заходів на ринках, в магазинах, ресторанах/кафе, дитячих садках, а також у пасажирському транспорті.

У Київській області з початку пандемії виявили 2419 випадків зараження коронавірусом, у тому числі захворіли 195 дітей та 449 медпрацівників. За останню добу зафіксували 46 нових випадків. За час пандемії померли 48 осіб.

З минулого тижня у Києві реанімаційне відділення Олександрівської лікарні переповнене.

А тим часом у Харкові з лікарні, яку відкрили для прийому хворих на коронавірус, почали звільнятись лікарі.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантинних заходів, аби владі не доводилося знову «закривати країну на жорсткий карантин».

Коронавірус в Україні

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Хворіють 21732

Одужали 18299

Померли 1086

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В Україні станом на ранок 26 червня також був зафіксований антирекорд, який складає 1 109 нових випадків коронавірусу. Днем раніше було зафіксовано 994 нові випадки, що вчора стало рекордним показником за весь час пандемії.

Найбільше заражень зафіксували в Львівській, Рівненській областях та Київ.