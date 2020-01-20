На Київщині чоловік забив до смерті непроханого гостя



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Вбивство сталося на території приватного домогосподарства Фото: Нацполіція

Чоловік наніс незнайомцю декілька ударів по голові

Днями ввечері у с. Сичівка Вишгородського району Київщини 34-річний житель столиці був в гостях у друга, з яким вони розпивали алкогольні напої. Чоловік побачив на городі невідомого із напильником в руках.

Він заховався на неосвітленій ділянці двору і, дочекавшись, коли незнайомець підійде ближче, наніс йому декілька ударів по голові. Непроханий гість впав, після цього нападник викликав поліцію та лікарів швидкої медичної допомоги. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці прибули на місце для встановлення усіх обставин. Медики констатували смерть потерпілого.

Правопорушника було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому оголосили підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Наразі поліція з’ясовує усі обставини події, триває досудове розслідування.