Суд взяв під варту ще одного фігуранта справи вбивства Окуєвої



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Аміна Окуєва. Громадський активіст та військовослужбовець, учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2»

Наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства

Святошинський районний суд Києва взяв під варту на два місяці ще одного підозрюваного у вбивстві у 2017 році учасниці АТО Аміни Окуєвої – Андрія Кравченка.

Про це заявила прокурор у справі Юлія Дядюк, повідомляє Hromadske.

Кравченко є одним із членів групи Ігоря Редькіна – фігуранта справи про вбивство Аміни Окуєвої. Також його підозрюють у вбивстві на замовлення бізнесмена Костянтина Хоруженка 17 січня 2014 року.

За словами Дядюк, наразі тривають слідчі дії та перевіряється ймовірна причетність чоловіка до вбивства Окуєвої.

Адвокат підозрюваного Ірина Бігунець заявила, що її підзахисному намагаються «повісити» вбивство Окуєвої та запевнила, що він не має відношення навіть до вбивства бізнесмена 2014 року.

На момент затримання Кравченко був під нічним домашнім арештом за підозрою у вбивстві директора компанії Caparol Україна Павла Зможного у вересні 2016 року та керівника відділу реклами КП «Київський метрополітен» Павла Миленького у 2019 році.

Усю групу із семи осіб затримали у вересні 2019 року, однак у грудні Шевченківський суд змінив запобіжний захід фігурантам на домашній арешт та особисте зобов’язання. За даними слідства група під керівництвом Ігоря Редькіна складалася із семи осіб та займалася вбивствами на замовлення.

Водночас, у судовому засіданні по справі вбивства Окуєвої в прокуратурі заявляли, що на зброї, що знайшли неподалік вбивства виявили три ДНК, одна з яких, відповідно до експертизи, належить Ігорю Редькіну, дві інші – встановлюють.

Нагадаємо, Святошинський райсуд Києва арештував на два місяці підозрюваного у вбивстві пресофіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої Ігоря Редькіна.