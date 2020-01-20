У Києві від ножового поранення помер учасник бойових дій



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Правоохоронці відкрили справу за статтею про «умисне вбивство» з додатковою кваліфікацією «самогубство»

У Києві внаслідок ножового поранення шиї помер 32-річний уродженець Одеси, учасник бойових дій.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про виявлене тіло чоловіка із ножовими пораненнями на східцях біля кафе по вул.Миколи Юнкерова в Оболонському районі.

«На місці лікарі оглянули чоловіка та виявили у нього ножове поранення шиї. Поряд правоохоронці виявили розкладний ніж, документи та особисті речі чоловіка. Ним виявився 32-річний уродженець Одеси», — йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції за данним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією – самогубство.

Розпочато досудове розслідування, у рамках якого правоохоронці встановлять обставини і причини цієї події. Окрім того, будуть перевірені усі версії щодо смерті чоловіка.

Нагадаємо, 9 січня 2020-го Служба безпеки розповіла, що запобігла замаху на вбивство на колишнього командира батальйону Збройних сил, яке готувалося у Харкові.

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