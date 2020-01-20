На Київщині поліція зупинила автівку і виявила в салоні тіло застреленого учасника АТО



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Поліцейські зупинили автомобіль за порушення ПДР Фото: Нацполіція

Вбивство сталося в автомобілі під час конфлікту між чоловіками

У смт Іванків Київської області працівники групи реагування патрульної поліції зупинили автівку за порушення Правил дорожнього руху. В салоні автомобіля поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Водій зізнався працівникам поліції, що він смертельно поранив свого знайомого і саме в цей час їхав до поліції.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Зловмисник надав правдиві свідчення. З’ясувалось, цього дня вони з товаришем вживали алкогольні напої. В автомобілі між чоловіками, які у свій час приймали участь у бойових діях на сході країни, виникла суперечка, що переросла у стрілянину. Під час сварки водій з мисливської зброї вистрілив у бік товариша, який сидів позаду», - розповіли в поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Іванківського відділення поліції. Поліцейські затримали 49-річного чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. Як речовий доказ вилучено знаряддя злочину – мисливську рушницю без документів. Вилучена зброя направлена на проведення відповідної експертизи.

Тіло 47-річного загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини конфлікту. Вирішується питання про оголошення підозри зловмиснику. Суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває слідство.

Як повідомлялося, у Києві внаслідок ножового поранення шиї помер 32-річний уродженець Одеси, учасник бойових дій.