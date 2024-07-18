На Київщині електрики долають наслідки негоди та відновлюють електропостачання

Десятки тисяч домівок вже зі світлом, роботи тривають

Вчорашній сильний дощ з поривчастим вітром завдав значних збитків електромережам Київщини. Падіння дерев призвели до численних обривів проводів, пошкоджень опор ліній електропередачі та трансформаторних підстанцій. Найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський, Фастівський та Обухівський райони. Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Станом на 10 ранку 18 липня вже відновили роботу 54 ліній середнього класу напруги, 1446 трансформаторних підстанцій. Світло вже повернули у 52 493 родини. Залишаються в роботі ще 45 ліній, 905 трансформаторних підстанцій. Задача до кінця дня відновити роботу всього обладнання та приступити до точкових заявок клієнтів по низькому класу напруги 0,4 кВ. За прогнозами синоптиків сьогодні, 18 липня, протягом дня також очікуються короткочасні дощі, грози, місцями град та шквал 15-20 м/с, подекуди по області значний дощ. Це може спровокувати нові аварійні відключення. Енергетики готові до їх оперативної ліквідації»,– йдеться в повідомленні.

У зв'язку з масовими обривами проводів, ДТЕК Київські регіональні електромережі закликає громадян бути обережними та не наближатися до ліній електропередачі.

Нагадаємо, що 17 липня, по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ.



Як раніше повідомляла КМДА, у Києві та області у другій половині дня 17 липня очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду.