Держенергонагляд перевірить застосування графіків відключень світла

Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень

Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Як зазначив посадовець, Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень.

«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – пояснив він..

На цей час Дніпропетровщина перебуває в лідерах за кількістю скарг на графіки відключень. За його словами, поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 – 6 регіонах.

Слободян каже, графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

«Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», – повідомив він.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання світла протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

До слова, для вирішення боргів на балансуючому ринку електроенергії системний оператор НЕК «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів.