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Держенергонагляд перевірить застосування графіків відключень світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Держенергонагляд перевірить застосування графіків відключень світла
Дніпропетровщина лідирує за кількістю скарг на графіки відключень
фото з відкритих джерел

Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень

Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях. Про це повідомив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Як зазначив посадовець, Держенергонагляд тримає на постійному контролі питання застосування графіків погодинних відключень.

«Ми уважно відстежуємо потік звернень громадян щодо несправедливого розподілу. І вже бачимо декілька областей, де, вочевидь, найближчим часом відбудеться поглиблена перевірка. На місцях буде вивчатись, як саме оператор системи розподілу дотримувався принципу соціальної справедливості під час розподілу електроенергії», – пояснив він..

На цей час Дніпропетровщина перебуває в лідерах за кількістю скарг на графіки відключень. За його словами, поглиблена перевірка розпочнеться саме з цієї області, після чого відбудеться ще у 5 – 6 регіонах.

Слободян каже, графіки погодинних відключень можуть не дотримуватися через те, що на стабілізаційні відключення припадають аварійні, спричинені, зокрема, спекою.

«Водночас, є обґрунтовані підозри, що деякі оператори системи розподілу (обленерго) не зовсім правильно застосовували графіки погодинних відключень. Це ми ретельно перевіримо. За результатами буде видано відповідні приписи про усунення порушень з рекомендаціями щодо подальшого їх уникнення», – повідомив він.

Нагадаємо, у четвер, 11 липня, обленерго застосовують обмеження споживання світла протягом всієї доби. З 16:00 до 23:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години – три черги.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

До слова, для вирішення боргів на балансуючому ринку електроенергії системний оператор НЕК «Укренерго» планує одноразово залучити фінансування від донорів.

Читайте також: Як працюють графіки вимкнення світла і хто їх складає: відповідь «Укренерго»
Теги: енергетика електроенергія відключення Дніпропетровщина

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Політика

Держенергонагляд перевірить застосування графіків відключень світла
Держенергонагляд перевірить застосування графіків відключень світла
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