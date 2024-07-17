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У Київ та область прийшов довгоочікуваний дощ (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Київ та область прийшов довгоочікуваний дощ (фото, відео)
Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва
фото: glavcom.ua

Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці,

Сьогодні, 17 липня, по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці, повідомляє «Главком».

У Київ та область прийшов довгоочікуваний дощ (фото, відео) фото 1

В регіоні оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Так, о другій половині дня у кількох районах столиці та Київської області почалась гроза, яка супроводжувалась сильними поривами вітру. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

Кияни вже почали ділитися у соцмережах відео такого жаданого для столиці дощу.

Не оминула негода і Київську область, зокрема у Гостомелі, шквал ламав дерева – одне з них впало на дитячий майданчик, на якому, на щастя, нікого у той момент не було, а інше на авто.

Як раніше повідомляла КМДА, у Києві та області у другій половині дня 17 липня очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду.

Теги: негода дощ

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