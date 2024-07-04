Зменшення відключень світла: Міненерго зробило заяву

Зміна погоди суттєво вплине на відключення світла

В Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

«На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення», – заявив він.

Як зазначає заступник глави Міненерго, для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні роботи Україна співпрацює з міжнародними донорами.

«Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему», – зазначив Колісник.

Заступник міністра додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання електроенергії є погода.

«Ми розуміємо, що і погода є одним із факторів. На сьогодні є спека. Вона впливає на підвищене споживання. Ми розуміємо, що прогнозованої спеки через місяць-півтора вже не буде на таких пікових температурах. Відповідно це вплине більш на стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання, а відповідно й зменшення графіків погодинного обмеження подачі електроенергії», – підкреслив Колісник.

Нагадаємо, 4 липня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.