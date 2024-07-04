Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зменшення відключень світла: Міненерго зробило заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Зменшення відключень світла: Міненерго зробило заяву
Щоб максимально швидко проводити ремонтні роботи енергосистеми Україна співпрацює з міжнародними донорами
фото з відкритих джерел

Зміна погоди суттєво вплине на відключення світла

В Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла. Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

«На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення», – заявив він.

Як зазначає заступник глави Міненерго, для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні роботи Україна співпрацює з міжнародними донорами.

«Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему», – зазначив Колісник.

Заступник міністра додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання електроенергії є погода.

«Ми розуміємо, що і погода є одним із факторів. На сьогодні є спека. Вона впливає на підвищене споживання. Ми розуміємо, що прогнозованої спеки через місяць-півтора вже не буде на таких пікових температурах. Відповідно це вплине більш на стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання, а відповідно й зменшення графіків погодинного обмеження подачі електроенергії», – підкреслив Колісник.

Нагадаємо, 4 липня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Як повідомлялося, Україна робить все можливе, аби збільшити імпорт електроенергії.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.

Читайте також:

Теги: енергетика Міненерго електроенергія спека відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 1 червня цього року в Україні діє новий тариф на електроенергію
Нардеп повідомив, що подорожчає після зростання тарифу на електроенергію
5 червня, 18:26
Щоденні дефіцити електроенергії можуть зростати через спеку зросте й споживання
«Укренерго» спрогнозувало, коли буде найважчий період для енергетичної системи України
6 червня, 05:21
«Енергетики виконують ремонтні роботи, триває поступове підключення споживачів», – заявили в Міненерго
Аварійні знеструмлення через негоду: Міненергетики назвало постраждалі області
12 червня, 22:24
Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
Чи штрафуватимуть власників генераторів за шум: пояснення Мінохоронздоров’я
17 червня, 21:32
Рішення уряду підвищити вимогу до промисловості імпортувати електроенергію з 30% до 80% призвело у тому числі до невиправданого зростання цін на міждержавні перетин
Вимога імортувати 80% електроенергії. Асоціація «Укркокс» звернулася до уряду
20 червня, 13:38
Наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію
Галущенко повідомив, чи готується нове підвищення тарифів на електроенергію
23 червня, 03:15
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під російський обстріл
20 червня, 17:04
Окупанти атакували теплові електростанції компанії понад 180 разів
Усі пошкоджені електростанції підлягають відновленню – ДТЕК
28 червня, 20:39
Світло в Білгородській області зникло після одночасної атаки українських дронів та вибухів на підстанціях
У Білгороді та області стався масштабний блекаут: деталі
1 липня, 11:50

Політика

Інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону: речник Зеленського зробив заяву
Інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону: речник Зеленського зробив заяву
Зменшення відключень світла: Міненерго зробило заяву
Зменшення відключень світла: Міненерго зробило заяву
Зеленський привітав поліцейських зі святом та показав зворушливе відео
Зеленський привітав поліцейських зі святом та показав зворушливе відео
Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО
Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту НАТО
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки
​Зеленський анонсував роботу над резолюцією щодо ядерної безпеки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Зеленський повідомив, що може зупинити російський терор
38K
У Києві пролунали вибухи
18K
«Справедливий мир». Ердоган зробив пропозицію Путіну
16K
Росія висилає румунського дипломата
9295
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 04 липня: ситуація на фронті
6545
Скільки м’яса має бути в ковбасі і чи можна їсти «дитячі» сосиски дітям. Відповідь доктора технічних наук

Новини

Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Сьогодні, 09:47
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Родичі деяких посадовців супроводжували дітей-сиріт за кордон, аби втекти від мобілізації –Лубінець
Вчора, 22:54
Два млн українців оновили дані в «Резерв+», ТЦК на це витратили б понад 200 днів – Міноборони
Вчора, 21:07
Внаслідок атаки РФ на Полтавщині пошкоджено садок та школу, є жертви 
Вчора, 20:16
Кулеба та Блінкен обговорили посилення ППО та відновлення енергетики України
Вчора, 19:26

Прес-релізи

Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
Головний маркетинг-марафон країни. Як це було (фоторепортаж)
27 червня, 19:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua