У Києві двоє людей потонули в озері

Очевидці кажуть, що потопельник був нетверезим

Інцидент стався в мікрорайоні Теремки

У одному з озер Голосіївського району Києва потонуло двоє людей. Тіло одного потерпілого рятувальники дістали з води. Як видно на відео, що його оприлюднили місцеві телеграм-канали, медики намагалися реанімувати чоловіка. Тим часом, водолази шукали іншого потопельника у воді.

Інцидент стався в мікрорайоні Теремки.

«Очевидці повідомляють, що вони були п’яні», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що Україна потрепає від температурної аномалії. На території нашої держави спостерігаються потужні відхилення від норми температури повітря.

Як повідомлялося, 11 липня в Києві на тлі спеки в Україні зафіксували три температурні рекорди. Зокрема, максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

До відома, у суботу, 13 липня, в Україні буде суха спекотна погода. Лише ввечері на крайньому заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 20-25°; вдень сильна спека 35-39°.