Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»
З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень
Завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».
Зокрема, з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. Натомість у решту годин буде задіяно три черги.
Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Нагадаємо, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.
Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.
Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.
Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.
До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.
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