Відключення світла 10 липня: графіки від «Укренерго»

З 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень

Завтра, 10 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зокрема, з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. Натомість у решту годин буде задіяно три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, тривалість відключень електроенергії в Україні зменшиться після 20 липня.

Раніше стало відомо, що Польща працює над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, не сплачуючи за викиди, а вироблену електроенергію за європейські гроші передавати Україні.

Як повідомлялося, з 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання світла у кожній області.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

До слова, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.