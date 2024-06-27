Відключення світла 28 червня: графіки від «Укренерго»

Графіки погодинних відключень буде застосовано по всій Україні протягом доби

Завтра, 28 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє «Укренерго».

Натомість енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

«Коли за графіком у вас є світло – споживайте, будь ласка, ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00.

Як повідомлялося, пікове споживання електроенергії в Україні очікується у липні-серпні. Періоди вимкнення світла збільшаться.

Раніше генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що наразі внутрішньої генерації електроенергії України не вистачає настільки критично, що навіть максимальний імпорт не розв'язує проблему.

До слова, Україна не продає електроенергію за кордон, а працює над забезпечення стабільного електроживлення всередині країни.