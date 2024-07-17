Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київ та область суне негода

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На Київ та область суне негода
Пресслужба КМВА закликала киян не лякатися грому
фото з відкритих джерел

У столиці та області оголошено І рівень небезпечності

У Києві та області у другій половині дня 17 липня очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зокрема, у столиці та області оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

На Київ та область суне негода фото 1
фото: Укргідрометцентр

Пресслужба КМВА закликала киян не лякатися грому та дотримуватися наступних безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, 17 липня у низці областей пройдуть дощі. Температура вдень переважно сягатиме до 35-39° тепла. Вітер переважно північно-східний, східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Зокрема, станом на ранок 17 липня на лівому березі Києва спостерігається погіршення якості повітря.

Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, в Києві на фоні спеки в Україні було зафіксовано три температурних рекорди.

Читайте також: У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)
Теги: Київ Київщина погода негода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Без опадів, до 30° тепла: прогноз погоди на 18 червня
Без опадів, до 30° тепла: прогноз погоди на 18 червня
18 червня, 04:30
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен
Атака на українські міста, протести у Франції: головне за ніч
1 липня, 06:56
Температура в Київській області становитиме 17-22° тепла вночі та 29-34° тепла вдень
У Київській області найближчим часом очікуються грози: ДСНС попередила про небезпеку
2 липня, 16:28
Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі з’являться цієї осені
Національний військовий цвинтар. Влада оголосила тендер на 2 млрд грн
3 липня, 21:03
Пресслужба КМДА звинуватила Лубінця та Мінсоцполітики у бездіяльності щодо допомоги в евакуації дітей-сиріт на початку повномасштабного вторгнення
Виїзд родичів чиновників за кордон: столична влада прокоментувала звинувачення
4 липня, 12:59
Росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»
Київське метро повністю відновило рух червоною лінією (оновлено)
8 липня, 16:24
Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня
Ракетний удар по «Охматдиту» та безпекова угода з Польщею. Головне за 8 липня
8 липня, 21:00
За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років
У Києві чоловік зістрибнув зі «скляного» мосту
10 липня, 13:51
В Україні буде рекордна спека
Місцями грози та 41°C тепла: погода на 15 липня
15 липня, 05:40

Новини

На Київ та область суне негода
На Київ та область суне негода
У Києві спостерігається погіршення якості повітря
У Києві спостерігається погіршення якості повітря
У Києві жінка і двоє чоловіків дурили лікарів, щоб отримати наркотичні ліки
У Києві жінка і двоє чоловіків дурили лікарів, щоб отримати наркотичні ліки
«Охматдит» частково відновив роботу після російської ракетної атаки 8 липня (фото)
«Охматдит» частково відновив роботу після російської ракетної атаки 8 липня (фото)
У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)
У столиці в окремих районах іде життєдайний дощ (фото, відео)
У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки: перелік локацій
У Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки: перелік локацій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
8236
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
7898
Кого з 17 липня затримуватиме поліція: відповідь Міноборони
6485
Штрафи для «ухилянтів» із 17 липня: Міноборони повідомило механізм
6181
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5266
Медведчук написав Трампу про неймовірні можливості Зеленського

Новини

Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Вчора, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Вчора, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua