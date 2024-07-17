На Київ та область суне негода

У столиці та області оголошено І рівень небезпечності

У Києві та області у другій половині дня 17 липня очікуються грози, місцями град, шквали вітру 15-20 метрів на секунду. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зокрема, у столиці та області оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

фото: Укргідрометцентр

Пресслужба КМВА закликала киян не лякатися грому та дотримуватися наступних безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Нагадаємо, 17 липня у низці областей пройдуть дощі. Температура вдень переважно сягатиме до 35-39° тепла. Вітер переважно північно-східний, східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Зокрема, станом на ранок 17 липня на лівому березі Києва спостерігається погіршення якості повітря.

Як повідомлялося, у четвер, 11 липня, в Києві на фоні спеки в Україні було зафіксовано три температурних рекорди.