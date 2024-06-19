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Укренерго оновило графіки відключень на 20 червня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Укренерго оновило графіки відключень на 20 червня
фото: glavcom.ua
Термін відключень 20 червня зменшено

Із 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками

Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 погодинні відключення скасовуються. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

Зазначається, що з 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками.

«При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні компанії.

Раніше повідомлялося, що в Україні графіки відключення світла завтра, 20 червня, діятимуть протягом усього дня. Причини для таких обмежень – високий рівень споживання через спеку та робочі дні.

Нагадаємо, уже в серпні 2024 року ситуація з електроенергією трохи стабілізується, що пов'язано із завершенням на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням. Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з енергетичного нагляду України.

До слова, у Києві за майже два роки втричі скоротили кількість багатоповерхівок, яким не вимикають світло. Вони були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. 

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Теги: Укренерго відключення обмеження електроенергія

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