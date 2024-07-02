Графіки відключень світла 2 липня: застосовують три черги одночасно

З 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до двох черг

2 липня, обленерго застосовуватимуть три черги графіків погодинних відключень до 10.00 та з 13.00 до кінця доби. Про це повідомляє «Укренерго».

Пресслужба компанії зауважує, що з 10:00 до 13:00 – обсяг обмежень буде зменшено до двох черг графіків погодинних відключень.



«Причина обмежень – споживання продовжує зростати разом зі спекою. Вдень в Україні очікується, в середньому, +32 С. Будь ласка, ощадливо споживайте електроенергію. Не вмикайте потужні електроприлади одночасно», – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.

Зокрема, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України.