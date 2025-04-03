На Київщині фура, яка перевозила зерно, загубила вантаж (відео)

Зерно з вантажівки вкрило всю дорогу

Неподалік Березані у бік Києва фура, яка перевозила зерно, загубила свій вантаж. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

На відео можна побачити, що дорога засипана зерном, фура стоїть з увімкненими аварійними фарами. «Ого, як воно хрустить...», – каже жінка, яка їде у автівці, з якої знято відео.

Поліція поки ніяк не коментувала дану подію.

Зауважимо, що згідно з правилами перевезення зерна, вантаж всередині автівки має бути належним чином розміщений, щоб запобігти його зсуву та висипанню під час руху.

Нагадаємо, у Кривому Розі сталася моторошна аварія – перекинулася фура, яка перевозила понад сотню поросят. Тварини загинули, однак деяким пощастило вибратися з розтрощеної вантажівки.

Раніше у Чернівецькій області правоохоронці затримали священнослужителя, який скоїв ДТП, а опісля завдав тілесних ушкоджень працівниці патрульної поліції. «Драгер» показав перевищення допустимої норми алкоголю в крові у майже 10 разів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.