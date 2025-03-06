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Російські агенти намагалися знеструмити кілька українських регіонів

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Російські агенти намагалися знеструмити кілька українських регіонів
СБУ вилучила у затриманих комп’ютерну техніку та телефони із доказами співпраці з ворогом
фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України затримала двох агентів російського ГРУ, які діяли в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Чоловіки збирали дані для здійснення російських повітряних атак на високовольтні електролінії, що могло призвести до знеструмлення частини північних областей.

За даними слідства, затримані виїжджали на місцевість та фіксували геолокації цілей. Також вони мали встановити координати радіолокаційних станцій ЗСУ, щоб допомогти росіянам обійти українську протиповітряну оборону.

Фігурантами є 27-річний помічник юриста та його знайомий, 25-річний безробітний. У 2024 році вони шукали способи «швидкого заробітку» в телеграм-каналах, і там їх завербували росіяни.

Під час обшуків співпрацівники СБУ вилучили у затриманих комп’ютерну техніку та вісім мобільних телефонів із доказами співпраці з російською розвідкою. Наразі чоловікам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Раніше «Главком» повідомляв, що кіберфахівці Служби безпеки викрили 55-річного мешканця Одещини, який розголошував інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ.

Також стало відомо, що співпрацівники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб – жителя Київщини, який намагався вчинити серію терактів у Львові.

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Теги: російські агенти Сумщина Київщина СБУ Україна Чернігівщина росія

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