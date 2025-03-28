На Дарницькому мосту сталася ДТП, рух в напрямку вулиці Петра Радзіня ускладнений

Через аварію рух транспорту в напрямку вулиці Петра Радзіня ускладнений

Патрульна поліція радить водіям врахувати інформацію про ДТП, плануючи маршрут

На Дарницькому мосту у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, через яку рух автотранспорту в напрямку вулиці Петра Радзіня ускладнений. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«У зв'язку з ДТП на Дарницькому мосту, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Петра Радзіня», – повідомили патрульні.

Правоохоронці закликають учасників дорожнього руху враховувати інформацію про аварію під час планування маршруту своєї поїздки.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області 25 березня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій автомобіля Opel Corsa. За попередніми даними, водій Opel Corsa, здійснюючи маневр розвороту, не надав перевагу в русі та зіткнувся з автомобілем Renault Scenic, який рухався в зустрічному напрямку.

Раніше на Дніпропетровщині члени збірної України зі змішаних єдиноборств потрапили в автокатастрофу. У результаті ДТП загинули двоє 18-річних спортсменів. Аварія сталася 16 березня, на трасі Дніпро – Кривий Ріг. Бійці MMA того дня здобули нагороди на відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області та поверталися після змагання додому.