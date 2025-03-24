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Дронова атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджені будівлі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Дронова атака на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджені будівлі
На місці працюють екстрені служби
фото: Микола Калашник

Загроза ударних дронів для Київського регіону триває

У ніч проти 24 березня росіяни здійснили чергову атаку на Київську область. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника КОВА Миколу Калашника.

У Фастівському районі внаслідок російської атаки поранено 37-річного чоловіка. Він отримав поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон, голови.

Вся необхідна медична допомога йому надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні.

Пошкоджений буднку на Київщині через російську атаку
Пошкоджений буднку на Київщині через російську атаку
фото: КОВА

Також через обстріл в районі пошкоджено два приватні будинки. Ліквідована пожежа на території торгівельного підприємства.

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У ніч проти 24 березня армія РФ атакувала Запоріжжя. Через ворожу атаку дістала поранень 54-річна жінка.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено вікна багатоповерхівок, гараж та приватні будинки. 

Нагадаємо, в ніч на 23 березня, в Києві внаслідок російської атаки загинули батько, Олександр, та його п’ятирічна донька Ніколь. Мати дівчинки вижила і бореться у лікарні за своє життя.

У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Зауважимо, що Київська міська військова адміністрація повідомила про наслідки ворожої повітряної атаки по столиці вночі 23 березня. За попередніми даними, троє людей загинуло.

10 людей постраждали, восьмеро осіб отримало різні травми.

Нині триває 1125-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Київщина росіяни поранення Микола Калашник обстріл

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