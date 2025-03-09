Відома українська акторка потрапила в ДТП

За словами акторки, винуватець втік з місця ДТП

Українська акторка театру і кіно, очільниця Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Олеся Жураківська розповіла, що втрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис акторки.

Жураківська повідомила, що на одеській трасі (автошлях М05) в її автомобіль в'їхав чоловік. За її словами, винуватець намагався «вирішити» все на місці, ймовірно, щоб не викликати поліцію.

Коли акторка відмовила, чоловік втік з місця ДТП

«Тільки що на одеській трасі біля південного кладовища в мою автівку вʼїхав кремезний чоловʼяга на вольцвагені, після того як я відмовилась «порішати»на місці він втік !! !! !! з місця ДТП», – написала вона.

Жураківська опублікувала фото порушника колаж: glavcom.ua

Акторка прикріпила фото та номерний знак винуватця. Жураківська просить користувачів мережі допомогти їй розшукати порушника.

Раніше ми писали, що відома акторка Римма Зюбіна зі своїм сином потрапила у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. До слова, пізно ввечері 7 березня у Києві сталась смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Винуватцю вже повідомлено про підозру.