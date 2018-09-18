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    Новини

    На Київщині голова громадської організації продавав зброю

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    На Київщині голова громадської організації продавав зброю
    Фото: Прес-центр СБ України

    Правоохоронці затримали зловмисника у Баришівці

    На Київщині СБУ викрила голову районного осередку громадської організації на незаконному збуті зброї та боєприпасів.

    Про це 18 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

    «Правоохоронці затримали зловмисника у центрі міста Баришівка під час отримання ста тисяч гривень. За цю суму він реалізовував два пістолети-кулемети «Скорпіон», автомат Калашникова та  понад 250 набоїв до нього, дві гранати Ф-1 із запалами та дві реактивні протитанкові гранати», - заявили в СБУ.

    Зазначається, що тривають невідкладні слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України для встановлення походження зброї та боєприпасів.

    Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. 

    Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки спільно з правоохоронними органами Польщі перекрили канал контрабандного ввезення до України зброї з європейських країн.

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