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    На Київщині молодики викрали, побили і пограбували чоловіка

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    Зловмисники&nbsp;<span>змусили чоловіка віддати &laquo;ВАЗ&raquo; у власність колишньої цивільної дружини&nbsp;</span> - На Київщині молодики викрали, побили і пограбували чоловіка
    Зловмисники змусили чоловіка віддати «ВАЗ» у власність колишньої цивільної дружини 
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини затримала групу осіб за скоєння низки тяжких злочинів

    Троє молодих чоловіків та жінка викрали 32-річного жителя Василькова. Нападники жорстоко його побили, вимагаючи 52 тисячі гривень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «33-річна жителька смт Глеваха дала на тимчасове користування дві банківські картки своєму співмешканцю. Використані кошти у подальшому чоловік мав повернути згодом. Однак у молодиці виникла ідея швидко «вибити» гроші у сумі 52 тисячі гривень за придуманим злочинним планом. Жінка підмовила ще трьох свої знайомих, обговорили дії кожного і призначили зустріч чоловікові», - розповіли в поліції.

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    32-річний чоловік приїхав у смт Глеваха на обумовлене місце. Там на нього напали троє осіб, витягнули його з авто ВАЗ, почали бити його кийком та битою, вимагаючи гроші. Коли бідолаха вже не зміг пручатися, вони наділи на нього кайданки і в автомобілі «БМВ» повезли до будинку колишньої співмешканки.

    Там нападники, погрожуючи фізичним насильством, змусили потерпілого написати боргову розписку про передачу власного авто ВАЗ у власність колишньої цивільної дружини. Злодії забрали легковик, викравши з нього магнітолу та гроші.

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    На Київщині молодики викрали, побили і пограбували чоловіка
    На Київщині молодики викрали, побили і пограбували чоловіка
    На Київщині молодики викрали, побили і пограбували чоловіка

    Після того, як чоловік виконав всі злочинні вимоги і лиходії відпустили його, чоловік зміг звернутись про допомогу до поліції.

    На пошуки зловмисників були орієнтовані наряди поліції Васильківщини та сусідніх районів.

    Затримали нападників під час проведення невідкладних оперативних заходів у місті Біла Церква. Ними виявилися молоді місцеві жителі.

    Також працівники поліції затримали замовницю.

    При проведенні невідкладного обшуку в автомобілі «БМВ» поліція виявила та вилучила кайданки, гумову палицю, дерев’яну биту. Також вилучено магнітолу та розписку потерпілого.

    За даним фактом відкрито 4 кримінальних провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 189 (Вимагання) та за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Всі фігуранти затримані у порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює роль кожного учасника у скоєнні цих злочинів. Триває слідство.

    Нагадаємо, в селі Чубинське Бориспільського району група з трьох осіб із застосуванням зброї викрала чоловіка. Викрадачів затримано.

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