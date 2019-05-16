Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів



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Вбивці загрожує довічне ув'язнення фото: Нацполіція України

Чоловік вирішив вбити господарів і привласнити їхні гроші

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві фермерів у Барському районі, яке сталося 9 травня. Про це повідомляє управління Нацполіції у Вінницькій області у четвер, 16 травня.

«Главком» повідомляв, що злочин стався 9 травня близько 5:00 ранку. Місцевих фермерів, які були подружжям, працівники місцевого сільгосппідприємства знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.

Камери спостереження у дворі домогосподарства загиблих зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя. Правоохоронці відпрацювали коло спілкування потерпілих і всі можливі версії, зупинившись на ключовій - вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, за два кілометри від будинку загиблих поліцейські знайшли сейф зі слідами злому, в якому було кілька сотень доларів.

«На підставі зібраної інформації та оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його на території однієї з областей. Надалі в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливські рушниці - гладкоствольну та нарізну, з яких були здійснені смертельні постріли», - розповіли в поліції.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного і його родичів вилучені речові докази, що свідчать про його причетність до скоєння подвійного вбивства. Також вилучено близько 300 тисяч гривень у національній та іноземній валюті. За попередньою інформацією, зловмисник привласнив понад мільйон гривень з будинку фермерів.

«29-річний затриманий - житель міста Бар, працював охоронцем ставка і підробляв вантажними перевезеннями. Зокрема, його наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про успішне фермерське господарство і вирішив убити господарів та привласнити їхні гроші», - додали в поліції.

Сьогодні чоловікові було оголошено про підозру за статтями про розбій і умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів (ч. 4 ст.187, п.1, 6 ч.2 ст.115 КК України). Слідством направлено до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вбивці загрожує довічне ув'язнення.