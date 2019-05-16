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    Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів

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    Вбивці загрожує довічне ув'язнення - Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів
    Вбивці загрожує довічне ув'язнення
    фото: Нацполіція України

    Чоловік вирішив вбити господарів і привласнити їхні гроші

    Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві фермерів у Барському районі, яке сталося 9 травня. Про це повідомляє управління Нацполіції у Вінницькій області у четвер, 16 травня.

    «Главком» повідомляв, що злочин стався 9 травня близько 5:00 ранку. Місцевих фермерів, які були подружжям, працівники місцевого сільгосппідприємства знайшли мертвими біля будинку з вогнепальними пораненнями в області голови.

    Камери спостереження у дворі домогосподарства загиблих зафіксували чоловіка, який з двох рушниць розстріляв подружжя. Правоохоронці відпрацювали коло спілкування потерпілих і всі можливі версії, зупинившись на ключовій - вбивство з корисливих мотивів, адже в полі, за два кілометри від будинку загиблих поліцейські знайшли сейф зі слідами злому, в якому було кілька сотень доларів.

    «На підставі зібраної інформації та оперативних заходів поліцейські встановили особу підозрюваного і затримали його на території однієї з областей. Надалі в лісопосадці поліцейські вилучили дві мисливські рушниці - гладкоствольну та нарізну, з яких були здійснені смертельні постріли», - розповіли в поліції.

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    Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів
    Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів
    Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів
    Поліція Вінниччини розкрила гучне вбивство сім'ї фермерів

    Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного і його родичів вилучені речові докази, що свідчать про його причетність до скоєння подвійного вбивства. Також вилучено близько 300 тисяч гривень у національній та іноземній валюті. За попередньою інформацією, зловмисник привласнив понад мільйон гривень з будинку фермерів.

    «29-річний затриманий - житель міста Бар, працював охоронцем ставка і підробляв вантажними перевезеннями. Зокрема, його наймали для транспортування яблук заготівельники сільгосппродукції. Через них він і дізнався про успішне фермерське господарство і вирішив убити господарів та привласнити їхні гроші», - додали в поліції.

    Сьогодні чоловікові було оголошено про підозру за статтями про розбій і умисне вбивство двох осіб з корисливих мотивів (ч. 4 ст.187, п.1, 6 ч.2 ст.115 КК України). Слідством направлено до суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Вбивці загрожує довічне ув'язнення.

     

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