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    На Київщині на хабарі погорів арбітражний керуючий

    Арбітражний керуючий отримав хабар в сумі $15 тис. за сприяння у позитивному вирішенні справи в суді
    Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки в Київській області та фіскальної служби області затримано арбітражного керуючого на отриманні хабара у розмірі $15 тис. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. «У рамках досудового розслідування
    • Сьогодні, 05:58
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    Арбітражний керуючий отримав хабар в сумі $15 тис. за сприяння у позитивному вирішенні справи в суді

    Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки в Київській області та фіскальної служби області затримано арбітражного керуючого на отриманні хабара у розмірі $15 тис.

    Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    «У рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, розпочатого за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України, затримано на «гарячому» арбітражного керуючого, який будучи професійним адвокатом отримав неправомірну вигоду в сумі $15 тис. за сприяння у позитивному вирішенні справи в суді щодо реалізації майна банкрута на користь заявника за заниженою вартістю», - зазначила вона.

    Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання ним неправомірної вигоди.

    На даний час у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.
    Нагадаємо, на Буковині начальнику одного з районних відділів Держгеокадастру, якого затримали на хабарі співробітники СБУ в Чернівецькій області спільно з прокуратурою та поліцією, оголошено про підозру.
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