На Київщині на хабарі погорів арбітражний керуючий

Арбітражний керуючий отримав хабар в сумі $15 тис. за сприяння у позитивному вирішенні справи в суді

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки в Київській області та фіскальної служби області затримано арбітражного керуючого на отриманні хабара у розмірі $15 тис. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган. «У рамках досудового розслідування



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Арбітражний керуючий отримав хабар в сумі $15 тис. за сприяння у позитивному вирішенні справи в суді

Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками управління захисту економіки в Київській області та фіскальної служби області затримано арбітражного керуючого на отриманні хабара у розмірі $15 тис.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

«У рамках досудового розслідування кримінального правопорушення, розпочатого за ч. 4 ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги) КК України, затримано на «гарячому» арбітражного керуючого, який будучи професійним адвокатом отримав неправомірну вигоду в сумі $15 тис. за сприяння у позитивному вирішенні справи в суді щодо реалізації майна банкрута на користь заявника за заниженою вартістю», - зазначила вона.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК України одразу після одержання ним неправомірної вигоди.

На даний час у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.