На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю
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Під час проведення слідчих дій водій почав чинити супротив працівнику поліції
У неділю, 5 квітня, о 22-й годині група реагування патрульної поліції під час відпрацювання спеціальної поліцейської операції зупинила автомобіль ВАЗ-2104 в смт Баришівка.
Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував автівкою без відповідних документів. Також в автомобілі знаходився 33-річний пасажир-черкащанин. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.
Під час проведення невідкладного обшуку в салоні автівки працівники поліції виявили два пістолети «Макарова» з глушниками, револьвер та набої.
Під час проведення слідчих дій водій почав чинити супротив працівнику поліції.
Наразі працівники поліції перевіряють жителів міста Черкас на причетність до скоєння злочинів з використанням зброї. Встановлено, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший за незаконне зберігання наркотиків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Також під час операції «Сирена» працівники поліції поблизу столиці зупинили автомобіль Chery, в салоні якого виявлено та вилучено 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін, металевий кастет та пістолет.
Всі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.
Триває слідство.