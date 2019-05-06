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    На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю

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    В автомобілі виявили два пістолети &laquo;Макарова&raquo; з глушниками, револьвер та набої - На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю
    В автомобілі виявили два пістолети «Макарова» з глушниками, револьвер та набої
    Фото: Нацполіція

    Під час проведення слідчих дій водій почав чинити супротив працівнику поліції

    У неділю, 5 квітня, о 22-й годині група реагування патрульної поліції під час відпрацювання спеціальної поліцейської операції зупинила автомобіль ВАЗ-2104 в смт Баришівка.

    Водієм виявився 36-річний житель міста Черкаси, який керував автівкою без відповідних документів. Також в автомобілі знаходився 33-річний пасажир-черкащанин. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    Під час проведення невідкладного обшуку в салоні автівки працівники поліції виявили два пістолети «Макарова» з глушниками, револьвер та набої.

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    Під час проведення слідчих дій водій почав чинити супротив працівнику поліції.

    Наразі працівники поліції перевіряють жителів міста Черкас на причетність до скоєння злочинів з використанням зброї. Встановлено, що обидва чоловіки вже мали проблеми із законом. Один з них відбував покарання за скоєння розбійного нападу, інший за незаконне зберігання наркотиків.

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    На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю
    На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю
    На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю
    На Київщині під час операції «Сирена» поліцейські затримали автомобіль зі зброєю

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Також під час операції «Сирена» працівники поліції поблизу столиці зупинили автомобіль Chery, в салоні якого виявлено та вилучено 11 пакетів речовини, схожої на амфетамін, металевий кастет та пістолет.  

    Всі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

    Триває слідство.

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