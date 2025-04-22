На Київщині підліток тікав на авто від патрульних і врізався у паркан

Патрульні склали на хлопця три адміністративні протоколи

Під час патрулювання у Борисполі правоохоронці помітили, що водій легковика Toyota, побачивши поліцейське авто, почав набирати швидкість. Правоохоронці почали переслідувати підозрілу машину. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліці. Борисполя.

Як розповіли правоохоронці, згодом втікач не впорався з керуванням та різався у паркан. За кермом перебував 17-річний хлопець. Підліток не мав права керувати легковим авто, оскільки посвідчення водія відповідної категорії можна отримати лише з 18 років.

Патрульні повідомили про подію батьків неповнолітнього, а на самого хлопця склали три адміністративні протоколи: за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, керування без прав і невиконання водієм вимог поліцейського про зупинку.

За першу провину загрожує 850 грн штрафу, за другу – 3, 4 тис. грн, а за третю – 153 грн. Загалом батькам доведеться сплати за сина 4 403 грн та відремонтувати власне авто.

Нагадаємо, 19 квітня поблизу села Судилків Шепетівського району Хмельницької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі двох мотоциклів. За попередньою інформацією, інцидент стався під час відкриття мотосезону. З'явилось відео з моментом ДТП, на кадрах видно, як 16-річний юнак на «Дніпро-11» вирішив здійснити маневр, в той самий момент у нього врізався 36-чоловік на Kawasaki

За даними поліції, близько 16:00 16-річний підліток, керуючи мотоциклом «Дніпро-11», зіткнувся з мотоциклом Kawasaki ZX 600, за кермом якого перебував 36-річний мешканець села Шепетівки.