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В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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В окупованому Сімферополі в ДТП загинули п'ятеро, 18 травмовано (фото, відео)
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП
фото: Прокуратура Криму

Водій рейсового автобуса з невідомих причин вирішив протаранити вантажівку

В окупованому Криму сталася автомобільна аварія. Унаслідок інциденту є загиблі та поранені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Криму.

У понеділок автобус, що рухався за маршрутом «Саки-Сімферополь», зіткнувся з вантажівкою. ДТП сталася в районі села Укромне Сімферопольського району. В автобусі перебували 32 людини.

Близько 07:30 на автодорозі Євпаторія-Сімферополь водій рейсового автобуса КАВЗ із невідомих причин скоїв наїзд на транспортний засіб.

За попередніми даними, в аварії загинули п'ятеро людей. Крім загиблих, попередньо, постраждали 18 осіб.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва п'яний водій збив дівчину-пішохода та втік з місця дорожньо-транспортної пригоди. Чоловіку повідомили про підозру та скерували до суду обвинувальний акт.

До слова, на Дніпропетровщині члени збірної України зі змішаних єдиноборств потрапили в автокатастрофу. У результаті ДТП загинули двоє 18-річних спортсменів. 

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Теги: Крим ДТП Сімферополь

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