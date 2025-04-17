Суд скасував вирок у вигляді штрафу посадовцю з Броварів, який п'яним збив чотирьох людей

Прокурори домоглися в суді скасування вироку ексголові Броварської РДА, який напідпитку скоїв ДТП

Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і скасував вирок у вигляді штрафу ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який напідпитку збив чотирьох людей на зупинці у Броварах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Справу розглянуть знову. ДТП за участі посадовця у стані алкогольного сп'яніння сталося 26 квітня 2024 року в Броварах.

Чиновник, керуючи автомобілем у стані сп’яніння (2,31 проміле), проїхав на червоне світло, виїхав на узбіччя та збив чотирьох пішоходів, серед яких була дитина. Усі постраждалі були госпіталізовані.

Мережу обурив вирок суду у справі колишнього голови Броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Як відомо, він скоїв ДТП у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до травмування чотирьох людей.

Броварський суд під головуванням судді Тетяни Василенко виніс вирок – штраф 31 432 грн і повернення власникові автомобіля марки Volvo, який до вироку суду зберігався на штрафмайданчику.

Так, журналіст, засновник благодійного фонду «Несемось!», військовослужбовець Петро Шуклінов на своїй сторінці у Facebook написав, що настав час обирати: або в тюрмі сидить «броварський алкаш та суддя, яка його відмазала», або Україні потрібна інша влада, яка може забезпечити правосуддя.

На політичній арені Майбоженко з'явився у 2006 році, відібравшись від партії «Батьківщина» до Київської обласної ради, яку очолював чотири роки, а саме з 2006 по 2010.

У 2010 році Майбоженка звільнили з посади голови Київської обласної ради і виключили з партії «Батьківщина» за «грубе порушення Статуту».

ЗМІ писали про спроби рейдерського захоплення обласного осередку партії шляхом махінації з печаткою під час формування виборчих списків.

У листопаді 2022 року Майбоженко був призначений головою Броварської районної державної адміністрації.