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У полі на Київщині фермер знайшов реактивний снаряд від «Граду»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У полі на Київщині фермер знайшов реактивний снаряд від «Граду»
Піротехніки встановили, що знайдений предмет – це реактивний снаряд калібру 122 мм від «Граду»
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

Сапери вилучили боєприпас та провели додаткове обстеження прилеглої території

У Бучанському районі Київської області під час сільськогосподарських робіт фермер знайшов предмет, схожий на снаряд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що піротехніки ДСНС, які прибули на виклик,  встановили, що знайдений предмет – це реактивний снаряд калібру 122 мм від системи залпового вогню БМ-21 «Град».

Сапери вилучили боєприпас та провели додаткове обстеження прилеглої території
Сапери вилучили боєприпас та провели додаткове обстеження прилеглої території
фото: Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України

«Сапери вилучили боєприпас та провели додаткове обстеження прилеглої території. Інших небезпечних предметів не виявили», – повідомили у ДСНС.

Надзвичайники нагадують, що у разі виявлення підозрілого предмету не можна торкатись до нього і намагатися його перенести. Необхідно негайно телефонувати до Служби порятунку за номером 101 або звернутися до поліції.

Нагадаємо, на Київщині піротехніки вилучили артилерійський снаряд часів Другої світової війни. У селі Карпилівка, що на Київщині, фермер під час роботи в полі натрапив на вибухонебезпечний предмет та повідомив про знахідку до служби порятунку.

У Голосіївському районі під час очищення річища річки Либідь знайшли артилерійські снаряди калібру 76 міліметрів. Боєприпаси пролежали там з часів Другої світової війни. 

Раніше у Черкаській області піротехніки виявили понад 200 снарядів часів Другої світової війни – небезпечну знахідку виявили у Звенигородському районі. Зокрема, були вилучені 192 артилерійських снаряди калібром 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібром 85 мм, одна мінометна міна калібром 81 мм та шість гранат. 

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Теги: фермер Київщина боєприпаси Буча ДСНС

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