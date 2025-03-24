Нічна атака на Київщину: пошкоджено торговий центр, новобудову та приватний будинок
37-річний чоловік отримав травми внаслідок дронової атаки, його госпіталізовано
Внаслідок нічної дронової атаки росіян на Київщину у ніч на 24 березня поранено людину та пошкоджено ряд будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.
«Станом на 07:15 у Фастівському районі сталася пожежа будівельного майданчика площею 200 метрів квадратних та приватного будинку», – йдеться у повідомленні.
Також пошкоджено будівлю торгового центру, новобудову, приватний будинок та господарчу будівлю.
За словами правоохоронців, 37-річний чоловік отримав травми, його госпіталізували.
На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи поліції Київщини та працівники ДСНС.
Нагадаємо, в ніч на 23 березня, в Києві внаслідок російської атаки загинули батько, Олександр, та його п’ятирічна донька Ніколь. Мати дівчинки вижила і бореться у лікарні за своє життя.
У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.
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