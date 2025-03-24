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Нічна атака на Київщину: пошкоджено торговий центр, новобудову та приватний будинок

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Нічна атака на Київщину: пошкоджено торговий центр, новобудову та приватний будинок
Росія знову атакувала Київську область, цього разу завдавши руйнувань у Фастівському районі
фото: Національна поліція України/Facebook

37-річний чоловік отримав травми внаслідок дронової атаки, його госпіталізовано

Внаслідок нічної дронової атаки росіян на Київщину у ніч на 24 березня поранено людину та пошкоджено ряд будівель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України

«Станом на 07:15 у Фастівському районі сталася пожежа будівельного майданчика площею 200 метрів квадратних та приватного будинку», – йдеться у повідомленні.

Пполіція Київщини документує наслідки атаки ворога в області
Пполіція Київщини документує наслідки атаки ворога в області
фото: Національна поліція України/Facebook

Також пошкоджено будівлю торгового центру, новобудову, приватний будинок та господарчу будівлю.

За словами правоохоронців, 37-річний чоловік отримав травми, його госпіталізували.

Пожежа внаслідок дронової атаки росіян
Пожежа внаслідок дронової атаки росіян
фото: Національна поліція України/Facebook

На місцях подій працюють групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативні групи поліції Київщини та працівники ДСНС. 

Пполіція Київщини документує наслідки атаки ворога в області
Пполіція Київщини документує наслідки атаки ворога в області
фото: Національна поліція України/Facebook

Нагадаємо, в ніч на 23 березня, в Києві внаслідок російської атаки загинули батько, Олександр, та його п’ятирічна донька Ніколь. Мати дівчинки вижила і бореться у лікарні за своє життя. 

У Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона.

Теги: пожежа Київщина поліція будинок чоловік батько

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