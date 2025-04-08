Стали відомі наслідки масштабної ДТП у Бразилії

Автоцистерна, яка перевозила етанол, перекинулась, спаливши 21 автомобіль і чотири вантажівки

Унаслідок аварії шестеро людей отримали поранення з незначними опіками

У результаті аварії на ділянці автомагістралі BR-101 Морро-дус-Кавалус у місті Пальоса було повністю знищено 21 автомобіль і чотири вантажівки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Секретаріат цивільної оборони та захисту Санта-Катаріни.

Зазначається, що внаслідок аварії шестеро людей отримали поранення з незначними опіками.

Пожежники ліквідували пожежу, яка сталася внаслідок перекидання вантажівки фото: SPDC

В операцію було залучено Федеральну дорожню поліцію, фахівців дорожньої служби, військову пожежну бригаду і муніципальну цивільну оборону Палхоси, а також групу P2R2, яка координувала дії з командами на місці.

Розслідування причин аварії триває.

Нагадаємо, у Бразилії на автомагістралі BR-101 сталась моторошна ДТП. Автоцистерна, яка перевозила етанол, перекинулась на дорозі та одразу ж загорілася.

Аварія сталася близько 13:37 у неділю (6 квітня) на 233-му кілометрі автомагістралі у південному напрямку. Пожежа поширилася на 24 легкові автомобілі та три вантажівки, які перебували на дорозі в момент вибуху. Легкозаймиста рідина швидко розлилася, що ускладнило контроль над полум'ям.

До слова, у Парижі чоловік відмовився виконати вимогу патрульних зупинитися, після чого сталась масштабна ДТП. Французькі патрульні, щоб затримати порушника, на авто протаранили транспортний засіб порушника.