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    На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)

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    Частину рослин конопель&nbsp;направили на проведення експертизи - На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)
    Частину рослин конопель направили на проведення експертизи
    Фото: Нацполіція

    Насадження конопель у кукурудзяному полі виявлено за допомогою квадрокоптера

    Узинські поліцейські виявили у кукурудзяному полі посіви наркозілля. Про це вони повідомили до Білоцерківського районного управління поліції.

    Як інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, поліцейський з Узина за допомогою квадрокоптера в полі з кукурудзою виявив зелені насадження рослин конопель.

    На місце події прибула слідчо-оперативна групи. Поліцейські виявили майже 11 тисяч рослин конопель, частину з яких направили на проведення експертизи, а інші рослини знищили в полі в присутності працівників ДСНС.

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    На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)
    На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)
    На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)
    На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)

    Слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

    Власник та користувач ділянки встановлені.

    В подальшому після отримання результатів експертизи буде визначена остаточна кваліфікація та прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності.

    Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці Бориспільського районного управління поліції виявили у місцевого жителя незаконні посіви конопель, які він вирощував у спеціально обладнаних теплицях.

    Теги: наркотики
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    На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)