На Київщині поліцейські виявили 11 тисяч кущів конопель серед кукурудзи (фото)

Насадження конопель у кукурудзяному полі виявлено за допомогою квадрокоптера

Узинські поліцейські виявили у кукурудзяному полі посіви наркозілля. Про це вони повідомили до Білоцерківського районного управління поліції.

Як інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, поліцейський з Узина за допомогою квадрокоптера в полі з кукурудзою виявив зелені насадження рослин конопель.

На місце події прибула слідчо-оперативна групи. Поліцейські виявили майже 11 тисяч рослин конопель, частину з яких направили на проведення експертизи, а інші рослини знищили в полі в присутності працівників ДСНС.

Слідчі Білоцерківського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Власник та користувач ділянки встановлені.

В подальшому після отримання результатів експертизи буде визначена остаточна кваліфікація та прийняте рішення щодо притягнення винних до відповідальності.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці Бориспільського районного управління поліції виявили у місцевого жителя незаконні посіви конопель, які він вирощував у спеціально обладнаних теплицях.