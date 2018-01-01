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    На Київщині поліція виявила великий арсенал саморобної зброї та вибухівки

    Затриманий стверджує, що арсенал він виготовив самотужки і зберігав для самооборони
    У Київській області поліція виявила за місцем проживання 55-річного жителя села Козаровичі Вишгородського району велику кількість вибухових пристроїв, пляшки з легкозаймистою речовиною та зброю та марихуану. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області. Схрон виявили дільничні офіцери поліції, коли прийшли перевірити інформацію щодо
    • Сьогодні, 07:27
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    Саморобні вибухові пристрої
    Саморобні вибухові пристрої

    Затриманий стверджує, що арсенал він виготовив самотужки і зберігав для самооборони

    У Київській області поліція виявила за місцем проживання 55-річного жителя села Козаровичі Вишгородського району велику кількість вибухових пристроїв, пляшки з легкозаймистою речовиною та зброю та марихуану.

    Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

    Схрон виявили дільничні офіцери поліції, коли прийшли перевірити інформацію щодо наявності наркотичних речовин. Вони справді знайшли в будинку близько кілограма висушеної коноплі.

    «Під час огляду господарського приміщення поліцейські виявили та вилучили 111 саморобних вибухових пристроїв, виготовлених кустарним способом у домашніх умовах, 26 пляшок «коктейля Молотова», чотири самопали, карабін, 42 набої», - йдеться у повідомленні.

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    На Київщині поліція виявила великий арсенал саморобної зброї та вибухівки
    На Київщині поліція виявила великий арсенал саморобної зброї та вибухівки
    На Київщині поліція виявила великий арсенал саморобної зброї та вибухівки
    На Київщині поліція виявила великий арсенал саморобної зброї та вибухівки

    Затриманий стверджує, що все це він виготовив самотужки і зберігав для самооборони. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин, вибухівки і зброї відкрито кримінальні провадження.

    Раніше повідомлялося, що 41-річний житель с. Ясногородка Вишгородського району обладнав у своєму будинку лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін.

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