На Київщині поліція виявила великий арсенал саморобної зброї та вибухівки

Затриманий стверджує, що арсенал він виготовив самотужки і зберігав для самооборони

У Київській області поліція виявила за місцем проживання 55-річного жителя села Козаровичі Вишгородського району велику кількість вибухових пристроїв, пляшки з легкозаймистою речовиною та зброю та марихуану. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області. Схрон виявили дільничні офіцери поліції, коли прийшли перевірити інформацію щодо



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Саморобні вибухові пристрої

Затриманий стверджує, що арсенал він виготовив самотужки і зберігав для самооборони

У Київській області поліція виявила за місцем проживання 55-річного жителя села Козаровичі Вишгородського району велику кількість вибухових пристроїв, пляшки з легкозаймистою речовиною та зброю та марихуану.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Київської області.

Схрон виявили дільничні офіцери поліції, коли прийшли перевірити інформацію щодо наявності наркотичних речовин. Вони справді знайшли в будинку близько кілограма висушеної коноплі.

«Під час огляду господарського приміщення поліцейські виявили та вилучили 111 саморобних вибухових пристроїв, виготовлених кустарним способом у домашніх умовах, 26 пляшок «коктейля Молотова», чотири самопали, карабін, 42 набої», - йдеться у повідомленні.

Затриманий стверджує, що все це він виготовив самотужки і зберігав для самооборони. За фактом незаконного зберігання наркотичних речовин, вибухівки і зброї відкрито кримінальні провадження.

Раніше повідомлялося, що 41-річний житель с. Ясногородка Вишгородського району обладнав у своєму будинку лабораторію з виготовлення психотропної речовини амфетамін.