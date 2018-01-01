На Київщині ліквідовано підпільну лабораторію з виготовлення «амфетаміну»

В помешканні зловмисника поліція виявила та вилучила лабораторне обладнання, прекурсори та хімічні реактиви і 300 грамів готового «амфетаміну»

41-річний житель с. Ясногородка Вишгородського району обладнав у своєму будинку лабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін». Про це повідомляє прес-служба Нацполіції. Очільник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що задокументували злочинну діяльність чергового наркоділка оперативники Управління протидії



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В помешканні зловмисника поліція виявила та вилучила лабораторне обладнання, прекурсори та хімічні реактиви і 300 грамів готового «амфетаміну»

41-річний житель с. Ясногородка Вишгородського району обладнав у своєму будинку лабораторію з виготовлення психотропної речовини «амфетамін».

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Очільник поліції Київщини Дмитро Ценов повідомив, що задокументували злочинну діяльність чергового наркоділка оперативники Управління протидії наркозлочинності поліції Київщини спільно з працівниками Головного слідчого управління.

Під час санкціонованого обшуку у його будинку виявили та вилучили велику кількість лабораторного обладнання, прекурсори та хімічні реактиви, 300 грамів готового «амфетаміну» та 1 кілограм наркозілля «канабісу», а також пістолет з набоями та дві гранати «Ф-1» із запалами.

Також на території домоволодіння зловмисника поліцейські затримали 28-річного молодика, у якого виявили 10 грамів канабісу.

На даний час підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Відкрито кримінальні провадження за ст. 309, ст. 313 та ст. 263 Кримінального кодексу України.

Триває комплекс слідчих дій.

Як повідомлялося, правоохоронці вперше в Україні викрили діяльність групи наркоділків такого масштабу, яка розповсюджувала наркотичні речовини безконтактним збутом наркотичних засобів не тільки на території обласного центру, але й у інших регіонах країни.