На Київщині поліція затримала іноземця за розбещення 14-літньої дівчинки



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Затриманий 36-річний громадянин Республіки Білорусь, який має тимчасову посвідку на проживання в Україні до 2020 року

Ґвалтівнику загрожує позбавлення волі до п’яти років

До поліції столичної області звернулась неповнолітня жителька села Горенка Києво-Святошинського району з повідомленням про те, що наглядно знайомий сусід кілька днів тому намагався її зґвалтувати. Школярка нікому не розповіла про скоєне раніше, оскільки була налякана.

За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група Центрального відділення поліції, працівники ювенальної превенції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Встановлено, що чоловік, на якого вказала заявниця, нещодавно заселився у багатоквартирному будинку.

Серед білого дня біля під’їзду чолов’яга напідпитку розпочав довірливу бесіду з дівчиною про її однокласницю. Потім він запросив дівча до свого помешкання продовжити розмову. У квартирі чоловік накинувся на неповнолітню, почав роздягати. Школярка пручалась та просила її залишити. Однак на вмовляння лиходій не реагував, доки не отримав статеве задоволення.

Працівники поліції затримали зловмисника за місцем тимчасового проживання. Ним виявився 36-річний громадянин Республіки Білорусь, який має тимчасову посвідку на проживання в Україні до 2020 року.

За фактом розбещення неповнолітньої відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 156 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до п’яти років.

Після оголошення вироку суду та відбування покарання відносно іноземця буде розглядатися питання про заборону йому в’їзду до України.

Загалом з початку проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант» поліцейські Київщини задокументували 613 правопорушень адміністративного законодавства за участю іноземців.

Направлено 9 подань про скасування посвідок на тимчасове проживання в Україні, та 15 подань про скасування посвідок на постійне проживання в країні.

Також 346 подань направлено про скорочення строку тимчасового перебування на території України та 174 подання про примусове повернення іноземців в країну походження.