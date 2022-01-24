На Київщині п'яний водій вдавав із себе пасажира перед поліцією (відео)

Під час спілкування з чоловіком правоохоронці виявили ознаки алкогольного сп'яніння

Після зупинки авто водій та пасажир помінялися місцями

У Білій Церкві водій з ознаками сп'яніння намагався уникнути відповідальності, вдаючи із себе пасажира. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Білої Церкви.

Поліцейські помітили на автодорозі M05 Київ–Одеса транспортний засіб ВАЗ, який рухався, порушуючи правила дорожнього руху. Інспектори подали керманичу сигнал про зупинку.

Після зупинки авто водій та пасажир помінялися місцями. Під час спілкування з чоловіком охоронці порядку виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду на місці та в закладі охорони здоров’я водій у присутності свідків категорично відмовився.

Патрульні склали на керманича адміністративні матеріали за ч. 4 ст. 126 (Керування ТЗ особою позбавленою права керування) та ч. 2 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння вдруге впродовж року) КУпАП.

Нагадаємо, на Київщині легковик залетів під вантажівку, троє людей загинули.

До слова, у Києві активісти вдруге спіймали напідпитку за кермом сина судді.