У Африці слон напав на туристів і перекинув їхнє авто (відео)
У мережі з'явилося відео з нападом розгніваної тварини
У Південно-Африканській Республіці слон перекинув на дах кросовер. У Мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент події. Про це пише New York Post.
Інцидент стався у заповіднику з охорони водно-болотних угідь Ісімангалісо у провінції Квазулу-Ната.
Як видно у ролику, тварина кілька разів штовхнула автомобіль головою, а потім, допомагаючи собі ногою, перевернула його. Машина спочатку опинилася у кюветі на боці, а потім перекинулася на дах.
Пригоду зняв на відео водій, який якраз проїжджав поряд з тим місцем. Він почав сигналити, намагаючись відвернути увагу розгніваного звіра, але слон не реагував.
Люди, які були в машині, отримали незначні травми. Інцидент розслідують чиновники, що відповідають за заповідник. Вони спробують встановити, що спричинило таку агресію у слона.
В Африці є місця, де людям дозволяють наближатися до слонів на машині, оскільки вони, як правило, миролюбні.