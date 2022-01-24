У Африці слон напав на туристів і перекинув їхнє авто (відео)

Слон розсердився на туристів і влаштував їм екстремальне знайомство з дикою природою

У мережі з'явилося відео з нападом розгніваної тварини

У Південно-Африканській Республіці слон перекинув на дах кросовер. У Мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент події. Про це пише New York Post.

Інцидент стався у заповіднику з охорони водно-болотних угідь Ісімангалісо у провінції Квазулу-Ната.

Як видно у ролику, тварина кілька разів штовхнула автомобіль головою, а потім, допомагаючи собі ногою, перевернула його. Машина спочатку опинилася у кюветі на боці, а потім перекинулася на дах.

Пригоду зняв на відео водій, який якраз проїжджав поряд з тим місцем. Він почав сигналити, намагаючись відвернути увагу розгніваного звіра, але слон не реагував.

Люди, які були в машині, отримали незначні травми. Інцидент розслідують чиновники, що відповідають за заповідник. Вони спробують встановити, що спричинило таку агресію у слона.

В Африці є місця, де людям дозволяють наближатися до слонів на машині, оскільки вони, як правило, миролюбні.

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