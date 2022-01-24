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    У Африці слон напав на туристів і перекинув їхнє авто (відео)

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    Слон розсердився на туристів і влаштував їм екстремальне знайомство з дикою природою - У Африці слон напав на туристів і перекинув їхнє авто (відео)
    Слон розсердився на туристів і влаштував їм екстремальне знайомство з дикою природою
    скріншот із відео

    У мережі з'явилося відео з нападом розгніваної тварини

    У Південно-Африканській Республіці слон перекинув на дах кросовер. У Мережі з'явилося відео, де зафіксовано момент події. Про це пише New York Post.

    Інцидент стався у заповіднику з охорони водно-болотних угідь Ісімангалісо у провінції Квазулу-Ната.

    Як видно у ролику, тварина кілька разів штовхнула автомобіль головою, а потім, допомагаючи собі ногою, перевернула його. Машина спочатку опинилася у кюветі на боці, а потім перекинулася на дах.

    Пригоду зняв на відео водій, який якраз проїжджав поряд з тим місцем. Він почав сигналити, намагаючись відвернути увагу розгніваного звіра, але слон не реагував.

    Люди, які були в машині, отримали незначні травми. Інцидент розслідують чиновники, що відповідають за заповідник. Вони спробують встановити, що спричинило таку агресію у слона.

    В Африці є місця, де людям дозволяють наближатися до слонів на машині, оскільки вони, як правило, миролюбні.

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    Теги: водій тварини автомобіль Африка
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    У Африці слон напав на туристів і перекинув їхнє авто (відео)