  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині рекордно мала добова кількість нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Карантинні обмеження продовжують діяти у столичному транспорті - На Київщині рекордно мала добова кількість нових хворих на коронавірус
    Карантинні обмеження продовжують діяти у столичному транспорті
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли три людини

    За минулу добу, 21 червня, у Києві коронавірус виявлено у 87 людини. Це на 8 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 20 червня було 95 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 212370 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 202713 осіб (за добу 21 червня 53)
    • померли 5180 осіб (за добу 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127033 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 3 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 14 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 122746 осіб (за добу 21 червня 26)
    • померли 2736 людей (за добу 0)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2230142 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 21 червня зафіксовано 296 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.

    Нагадаємо, за добу 20 червня в Києві виявили 95 хворих на коронавірус, померли 3 людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

    Читайте також:
    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині рекордно мала добова кількість нових хворих на коронавірус