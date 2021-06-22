На Київщині рекордно мала добова кількість нових хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від ускладнень коронавірусної хвороби померли три людини

За минулу добу, 21 червня, у Києві коронавірус виявлено у 87 людини. Це на 8 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 20 червня було 95 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 212370 випадків захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 202713 осіб (за добу 21 червня 53)

померли 5180 осіб (за добу 3)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127033 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 3 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 14 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 122746 осіб (за добу 21 червня 26)

померли 2736 людей (за добу 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2230142 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 21 червня зафіксовано 296 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Запорізькій (30), Чернігівській (19), Миколаївській (18) та Чернівецькій (18) областях.



Нагадаємо, за добу 20 червня в Києві виявили 95 хворих на коронавірус, померли 3 людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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