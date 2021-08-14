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    Кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей

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    Російська влада повідомила про збільшення числа постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі до 24 людей - Кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей

    Російська влада повідомила про збільшення числа постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі до 24 людей

    Фото з відкритих джерел

    Троє потерпілих перебувають у важкому стані

    Число постраждалих в результаті вибуху автобуса у Воронежі зросла до 24 людей. «За медичною допомогою звернулися ще двоє людей», - повідомив губернатор Олександр Гусєв.

    Як повідомлялося раніше, троє потерпілих перебувають у важкому стані.

    Вибух пасажирського автобуса ПАЗ біля галереї Чижова у Воронежі стався у четвер, 12 серпня. Після інциденту глава регіону Олександр Гусєв доручив обстежити всі міські, міжміські та муніципальні маршрути громадського транспорту.

    Слідчі зараз розглядають три версії того, що сталося. У їх числі теракт, несправність технічного обладнання та перевезення вибухонебезпечних предметів або газового балона кимось із пасажирів.

    Нагадаємо, у четвер, 12 серпня, у російському Воронежі вибухнув пасажирський автобус. Внаслідок події постраждали 12 осіб, одній жінці відірвало ноги.

    До слова, у п’ятницю, 6 серпня, пізно ввечері на 35-му кілометрі автодороги Київ – Житомир сталася смертельна ДТП. Жінка перебігала дорогу і її збили на смерть. Тіло постраждалої відкинуло на десятки метрів.

    Як повідомлялося, у Броварському району на трасі Київ-Чернігів 6 серпня трапилась ДТП. В аварію потрапили три БТРи, які ймовірно прямували до столиці на парад.

    Теги: вибух Росія теракт ДТП смерть жінка
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    Кількість постраждалих під час вибуху автобусу у Воронежі збільшилася до 24 людей